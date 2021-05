Per Boga c’è la fila: lo rivuole De Zerbi e anche l’Atalanta lo segue

L'attaccante esterno che tanto piace a Gattuso ha molti estimatori in Italia e non solo

Nel campionato 2019/2020 era stato un vero crack, in quello appena concluso, in verità, Jeremy Boga non è riuscito a replicare le magnifiche prestazioni dell'anno precedente, anche e soprattutto per colpa del Covid che lo ha limitato nel girone di andata. Nonostante questo si tratta di un elemento che sicuramente piacerebbe eccome a Gennaro Gattuso per la sua nuova Fiorentina. Il problema è che il neo-tecnico gigliato non è l'unico estimatore dell'ex Chelsea. Sicuramente Roberto De Zerbi vorrebbe portarlo con sè allo Shakhtar, anche se i dirigenti ucraini si sono spaventati di fronte alla richiesta del Sassuolo (40 milioni). Anche l'Atalanta ne segue gli sviluppi, in cerca di un sostituto del probabile partente Josip Ilicic. Lo riporta gazzetta.it.