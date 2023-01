Per Benassi non c’è posto: si fa avanti una “big” di Serie B

Non c'è posto per Marco Benassi in questa Fiorentina. Dopo i mesi trascorsi da fuori lista, ieri è arrivato un altro e forse definitivo segnale con l'assenza anche dai convocati di Fiorentina-Monza (ecco perchè sarebbe potuto rientrare). Il messaggio mandato da Italiano e dalla società è chiarissimo e Benassi deve cercarsi un'altra squadra. Tanti i club interessati soprattutto in Serie B e, come riporta calciomercato.com, in prima fila ci sarebbe il Parma che cerca rinforzi per la corsa promozione (attualmente è 6° in classifica).