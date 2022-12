Pedullà: “Zurkowski dice no ad un club di Serie A: le ultime”

Arrivano delle novità in merito al futuro di Szymon Zurkowski. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito web, negli ultimi giorni per il centrocampista si è registrato un tentativo concreto della Cremonese che lo aveva messo in cima alla lista per il centrocampo, ma la risposta del viola è stata negativa. Secondo il noto esperto di mercato il desiderio di Zurko resta quello di tornare a Empoli, il club che lo aveva praticamente preso la scorsa estate prima che ci fossero incomprensioni e rotture legate ad altre operazioni di mercato. Per questo, forte della volontà del giocatore, il club toscano conta di sbloccare la trattativa, ma la concorrenza resta folta.