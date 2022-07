Pedullà: “Una Fiorentina di spessore per Italiano. Dodô, affare a fuoco lento”

"L’ultima mossa (geniale) è quella che ha portato Dodo alla Fiorentina. Di sicuro perché c’è bisogno sempre più di specialisti di fascia capaci di fare la differenza. La Fiorentina è stata brava a cucinare a fuoco lento, senza fiammate che avrebbero potuto mandare in rovina il raccolto. Ha offerto sempre una quindicina di milioni, con la disponibilità di aggiungerne 2 o 3 di bonus pur di andare alla definizione. Lo Shakhtar è un club ricco, era partito da 20 milioni e ha cercato di resistere il più possibile. Poi ha memorizzato il desiderio di Dodo, soltanto Fiorentina, e ha aperto completamente le porte. Stiamo parlando di uno specialista qualche anno fa nel mirino dei grandi club, giovane e di gamba, tecnico come un brasiliano che si rispetti. A Italiano stanno costruendo una Viola di spessore, da Jovic a Mandragora e in attesa di risolvere il quiz di Milenkovic".