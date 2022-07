Pedullà: “Torreira proposto ad un top club italiano”

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, infatti, l'ormai ex centrocampista viola sarebbe stato proposto nelle ultime ore ad un top club italiano. Trattasi della Juventus che, sta trattando lo scambio di Cambiaso e Dragusin con il Genoa, in cui è coinvolto anche l'agente Bentancur, che cura gli interessi del centrocampista uruguaiano:

La Juventus ha bloccato stamattina le visite di Cambiaso (previste per le 15) e quelle di Dragusin (che dice per ora no al Genoa). L’agente di Dragusin è Bentancur, lo stesso di Torreira proposto ieri alla Juve e in lizza con Paredes