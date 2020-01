Pedullà sulla Fiorentina: “Un rischio ridursi alle ultime ore di mercato. Duncan…”

Meno tre alla chiusura del mercato. Ecco l’aggiornamento dell’ora di pranzo sulla Fiorentina con Alfredo Pedullà ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Ridursi al giovedì-venerdì per chiudere le operazioni significa trovarsi con l’acqua alla gola, è un rischio. Accanto ai nomi che raccontiamo da giorni, teniamoci aperta l’ipotesi di qualcosa di imprevedibile. La smentita di Iachini su Duncan? Beppe è un furbacchione, il giocatore piace molto ma trattare con il Sassuolo non è facile specialmente nelle ultime ore. C’è una distanza tra le parti, ma non netta”. CENTROCAMPO, LA SOLUZIONE LOW COST VIENE DAL GENOA