Pedullà: Simy, futuro incerto. Fiorentina e altri tre club sul nigeriano

L'altissimo attaccante del Crotone piace a tanti in Serie A

Quello di Simy rischia di essere uno dei nomi più caldi per il calciomercato appena cominciato. Cercato anche dalla Fiorentina come vice Vlahovic, sul classe 92 è forte anche l'interesse di altre tre società di Serie A. Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito web, infatti, Sampdoria, Genoa e Udinese, inseritasi nelle ultime ore, sono sulle tracce dell'attaccante. Da non escludere, comunque, eventuali sorprese.