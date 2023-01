Pedullà sicuro: “La Fiorentina non cederà Nico Gonzalez”

Sul fronte Nico Gonzalez - Leicester arriva anche la versione di Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista di Sportitalia, l'interesse del Leicester c'è ma non si è ancora concretizzato in nessuna offerta ufficiale. "Può darsi pure che arrivi, ma intanto sarà il solito movimento di qualche intermediario" scrive Pedullà sul suo sito, aggiungendo che "la Fiorentina in ogni caso non ha intenzione di cederlo; il club viola legittimamente non intende privarsi del suo giocatore migliore". Insomma il discorso sarebbe già chiuso in partenza, con Nico Gonzalez destinato a rimanere a Firenze a differenza di come andò la vicenda Vlahovic un anno fa: "Una storia diversa" chiosa Pedullà.