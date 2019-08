Pedullà: “Segnali incoraggianti da Ribery. Serve il sostituto di Biraghi”

L’aggiornamento serale di Alfredo Pedullà al Pentasport. Queste le sue parole sull’ipotesi Ribery sempre più calda: “E’ un discorso che va avanti da 20 giorni, assolutamente da seguire. Mi risulta che lui abbia rifiutato proposte da 10 milioni, perchè arrivavano da un altro tipo di calcio e questo potrebbe essere un segnale che fa ben sperare. Se fosse in cerca di soldi avrebbe già firmato con qualcuno. Llorente può tornare in Italia e il Napoli è un’ipotesi concreta. Biraghi? Oltre alla formula giusta con l’Inter, la Fiorentina ha bisogno di un sostituto per lasciarlo andare. Ad esempio Laxalt è un profilo che la Fiorentina sta seguendo, la richiesta del Milan è 13 milioni”.