Calamai: “Ribery vicino alla Fiorentina, giocherà insieme a Chiesa…”

All’indomani dell’uscita pubblica di Pradè, Luca Calamai alimenta ancora i rumors intorno a Franck Ribery. Prima attraverso twitter, poi nel corso del suo intervento a Radio Bruno: “Da quello che so io ci siamo. Non mi stupirei se venerdì, alla vigilia di Fiorentina-Napoli, si presentasse Rocco Commisso insieme a Ribery. Sarebbe un colpo che darebbe credibilità alla nuova proprietà e sarebbe anche un segnale per Chiesa. L’ingaggio? Credo sarebbe superiore ai 5 milioni. Oltre a Ribery potrebbe arrivarne un altro”. LA NOSTRA ANTICIPAZIONE: RIBERY NON ESCLUDE DE PAUL