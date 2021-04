Pedullà scrive: “Petrachi nome spendibile, ma occhio al rinnovo di Pradè”

Il mercato dei direttori sportivi stenta ad accendersi, ma tra le squadre che potrebbero cambiare guida tecnica c’è la Fiorentina. Come scrive Alfredo Pedullà su gazzetta.it, si parla di un addio di Cristiano Giuntoli dal Napoli dopo un ciclo lungo e pieno di soddisfazioni, mentre tra gli “svincolati” i nomi di maggior calibro sono quelli di Gianluca Petrachi, Daniele Faggiano e Massimiliano Mirabelli. L’ex ds della Roma, la cui storia con i giallorossi è finita a carte bollate – scrive Pedullà – sarebbe un nome spendibile per la Fiorentina, dove però può rinnovare Pradè. Aggiungiamo che col ritorno di Commisso nei prossimi giorni qualcosa potrebbe sbloccarsi su questo fronte, ma al momento dalla società viola non filtrano nomi sull’eventuale successore di Pradè o sul rinnovo dell’attuale ds.

