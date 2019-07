Pedullà punge: “La Fiorentina rischia di doversi accontentare degli scarti”

Questo il punto di Alfredo Pedullà sul mercato della Fiorentina [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DEL CALCIOMERCATO]:

Spero che la Fiorentina non debba accontentarsi di qualche scarto. Perchè le altre si stanno muovendo, mentre i viola non riescono a sbloccare le cessioni. Il ritardo iniziale giustificabile, sta diventando uno stand by eccessivo secondo me. Mi aspetto qualcosa in questa settimana, magari che si possa definire Lirola. Le cifre di Inglese al Parma? E’ un investimento importante ma se vuoi prendere un attaccante forte devi spendere, con 10 milioni fai fatica a prendere un giocatore di alto livello. Veretout? Oggi pomeriggio sono previsti ulteriori contatti. La Roma spinge forte ma il Milan ha la preferenza del ragazzo, non penso che possiamo andare oltre a domani. Balotelli? C’è un gradimento reciproco, a determinate condizioni è un affare possibile. Raiola lo ha proposto, ma al momento è una suggestione. PER IL CENTROCAMPO LA FIORENTINA GUARDA IN GERMANIA