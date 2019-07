Inglese, niente Fiorentina: investimento importante del Parma

Niente Fiorentina per Roberto Inglese, uno dei nomi più gettonati per l’attacco viola fino a qualche giorno fa. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore torna a Parma dove aveva militato anche nella scorsa stagione: trovato l’accordo con il Napoli per un prestito con obbligo di riscatto [CLICCA]. Uno sforzo importante del club ducale che verserà in tutto circa 20 milioni di euro al club di De Laurentiis. E la Fiorentina? La ricerca del bomber continua… (LE ULTIME SU BALOTELLI)