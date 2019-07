Balotelli e De Rossi possibili colpi a parametro zero: trattative non immediate

La trattativa per Mario Balotelli non è semplice, ma il fatto che non si accordi con altri club spinge in favore della Fiorentina e quello che non sembra possibile ora può realizzarsi ad agosto. Altra operazione a costo zero è quella per Daniele De Rossi: ancora non ha deciso il suo futuro, che sarebbe vincolato alla decisione di Totti. I due ex giallorossi potrebbe ritrovarsi nello staff della Nazionale, ma se questa soluzione non dovesse prendere corpo il centrocampista potrebbe riprendere in considerazione la proposta viola. Lo scrive La Nazione.