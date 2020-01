Pedullà: “Mercato viola chiuso? Pradè bluffa. Napoli in vantaggio per Amrabat”

Consueto punto sul mercato viola firmato Alfredo Pedullà. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Pradè bluffa quando dice che la Fiorentina potrebbe rimanere anche così. Si cerca di arrivare agli ultimi giorni per strappare condizioni di cartellino migliori, i prezzi si abbasseranno mediamente di circa il 20% rispetto al resto del mese. Sottil? Io lo darei via. Se non gioca, cosa lo tieni a fare in squadra? Non ha senso fargli giocare una manciata di minuti da qua a fine stagione. Amrabat? Il Napoli sta continuando a lavorare per evitare la clausola. E’ un problema non superficiale ma neanche la fine del mondo, gli azzurri restano in vantaggio. Politano? Il giocatore vuole la Roma, ma il Napoli può inserirsi nel caso non si dovesse definire l’affare a breve”.