Pedullà: “La Fiorentina ci proverà con forza per Torreira. Rocco vuole accontentare Iachini”

Attraverso il suo sito web, Alfredo Pedullà parla della situazione relativa al centrocampo della Fiorentina. Se due situazioni sono state praticamente definite: Borja Valero in arrivo e Benassi in un’uscita, i viola vogliono fare un ultimo tentativo – già domani – per Lucas Torreira. Questa l’analisi del noto esperto di calciomercato: “Non è un’operazione semplice, ci sta provando con forza anche il Torino. Inoltre ci sono altri club interessati al centrocampista destinato a lasciare l’Arsenal. Ecco perché la Fiorentina vuole fare un altro tentativo, anche con forza. Torreira è una priorità di Iachini (anche di Giampaolo…) e Commisso vuole capire gli eventuali margini per accontentarlo.”

