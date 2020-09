Di Marzio: “Nuova idea per l’attacco viola. Contatti con il Monaco per Keita Baldè”

Nonostante le parole di Daniele Pradè (LEGGI), durante la trasmissione Calciomercato L’Orignale, Gianluca di Marzio parla di un interessamento della società gigliata per completare il reparto offensivo. Queste le parole dell’esperto di mercato: “Per l’attacco spunta una nuova idea. La Fiorentina ha avuto dei contatti con Keita Balde attualmente in forze al Monaco (SCHEDA). I viola stanno accarezzando concretamente l’idea di riportare in Italia l’ex attaccante di Lazio e Inter. Per l’operazione si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto”

