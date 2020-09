LIVE – Pradè: “Nessuna offerta per Chiesa, per Borja Valero e Benassi ci siamo presi del tempo. La squadra è completa”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha organizzato una conferenza stampa all’interno dello stadio Franchi, per aprire la nuova stagione e fare chiarezza su tanti temi, dal mercato al prossimo campionato.

“Il mio primo pensiero, dopo tanti mesi che non ci vediamo, è sicuramente per Alessandro Rialti. Voglio chiarirvi poi una cosa, Macia è un grandissimo amico, ci sentiamo sempre, abbiamo un legame immutato nel tempo, ma con lui solo per prendere un caffè e un pranzo, niente di più”.

Attaccante? “Questa è una situazione che voglio chiarire e specificare. Io sono contento della squadra che noi abbiamo, abbiamo 5 punte, che sono Cutrone, Chiesa, Koaumè, Ribery e Vlahovic. Su Kouamè abbiamo fatto un investimento importante a gennaio, così come Cutrone, che in campo da l’anima. Vlahovic per noi è un giocatore forte, Chiesa e Ribery non sono in discussione. Vi chiarisco con trasparenza quello che penso di questa situazione”.

Borja Valero e Benassi? “Stiamo parlando e riflettendo, ci siamo presi 24-48 ore di tempo e vedremo come vanno le cose. Benassi ha bisogno di spazio, per me è forte, ma ha bisogno di spazio. Borja è uno dei giocatori più forti che ho mai comprato”.

Budget? “Stiamo vivendo un campionato molto strano, senza introiti. Il presidente Commisso non mi ha mai dato limitazioni di budget, ora è tutto dovuto dalla nostra sensibilità. L’unico calciatore che non rientra più nei nostri piani è Boateng, poi abbiamo tanti altri giocatori che hanno un ingaggio forte”.

Rinnovi? “Abbiamo 4 scadenze al 2022, che sono Milenkovic, Chiesa, Pezzella e Biraghi. Vlahovic non mi preoccupa, abbiamo altri tre anni di contratto. Dobbiamo aspettare il 6 di ottobre, e poi iniziare a lavorare su queste situazioni. Il presidente su Chiesa è stato chiaro, se ci fossero state offerte congrue per farlo partire l’avremmo lasciato andare, ma fin qui non ci sono state. Federico si sta comportando benissimo, andiamo avanti così e poi vediamo al 5 ottobre. Anche per Milenkovic la situazione non è semplice ma è chiara, lo riteniamo un giocatore forte e lui è in una squadra forte, con altri due anni di contratto. Pezzella è il nostro capitano, Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto, è una richiesta del mister”.

Occasioni? In questo momento, se la squadra è questa, rimango così. Vogliamo valorizzare i nostri investimenti, Amrabat e Koaumè sono giocatori nuovi, su Igor puntiamo molto. Siamo una squadra completa nei reparti, abbiamo un centrocampo davvero forte. Abbiamo un modulo che ci porta a giocare con due punte e ne abbiamo 5, forse serve una alternativa a Biraghi e ci manca il sesto difensore, forse.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO SULLA FIORENTINA