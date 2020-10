Pedullà: “La Fiorentina ci riprova, assalto a Milik. Llorente in stand-by”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina poco fa avrebbe fatto un ulteriore tentativo per Arek Milik. La società gigliata ci ha riprovato con forza ma la risposta del calciatore al momento resta negativa. Come piano B si valuta il profilo di Llorente, anche lui del Napoli, che resta in stand-by.

