Come vi abbiamo riportato l’affare Chiesa-Juve è avviato verso la conclusione. Adesso l’attenzione si è spostata nuovamente sulla Fiorentina, il club gigliato dovrà infatti trovare un accordo per il rinnovo del giocatore. Condizione necessaria ed indispensabile per lasciarlo partire in prestito biennale. Al momento c’è distanza sulle cifre. L’entourage del giocatore chiede le stesse cifre contrattuali garantite dalla Juventus (5 milioni per cinque anni). La Fiorentina per il momento ha detto no. La deadline è questa notte, si tratta ad oltranza.

Sky: Chiesa alla Juve in prestito biennale, ma prima deve rinnovare con i viola