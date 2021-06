Pedullà: “Italiano stasera a La Spezia. Entro domani sarà firmata la risoluzione”

Il punto sulle tempistiche dell'arrivo in viola del tecnico

Vincenzo Italiano è atterrato nel pomeriggio a Pisa, è stato a Firenze per incontrare i dirigenti viola, riunione terminata pochi minuti fa, in serata sarà a La Spezia. Entro domani la risoluzione verrà firmata. Questo quanto troviamo scritto sul portale del noto esperto di calciomercato AlfredoPedullà.com. Nell'articolo si legge come l'arrivo anticipato dei Platek sia servito a risolvere in fretta la questione. La dirigenza ha capito che non aveva senso trattenere il tecnico in questa situazione.