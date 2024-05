Pedullà: “Il clamoroso scenario che porterebbe Italiano alla Lazio”

Novità interessanti sul futuro di Italiano. Infatti la Lazio non è sicura di continuare con Tudor, come afferma Alfredo Pedullà. La Lazio vorrebbe tenerlo, e ci sarà un incontro, anche per discutere di rinnovo. Ma in rosa ci sono state diverse bocciature, e alcuni giocatori, come Guendouzi, sono scontenti. Secondo l'esperto di mercato le parti cercheranno di trovare una soluzione, altrimenti potrebbe esserci il ribaltone. E in testa ci sarebbe Vincenzo Italiano, tra i nomi per la successione