Pedullà: “I dettagli per Ribery. Ora sotto con Berardi e Suso, budget di 25 milioni”

Qualche giorno fa ve lo avevamo raccontato: l’arrivo di Ribery non avrebbe precluso un altro acquisto nello stesso reparto. La Fiorentina sta infatti lavorando ad un doppio colpo sulla trequarti/fascia, come riporta Alfredo Pedullà: “Ribery è un grandissimo colpo e il mercato viola non si ferma qui. La Fiorentina ci proverà per Berardi e monitora la situazione del rinnovo di Suso. Il budget per l’esterno è sui 25 milioni. Mammana non mi risulta sia un obiettivo per la difesa viola, si lavora per Tonelli ma il Napoli pretende l’obbligo di riscatto mentre la Fiorentina vorrebbe il diritto”.