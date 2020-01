Pedullà conferma: “Via libera per Duncan, ma dipende anche da Kessie”

Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sul mercato viola, ecco le sue parole, che confermano anche la –>NOSTRA INDISCREZIONE SU DUNCAN<– :

La Fiorentina adesso è concentrata tutta sul centrocampista, su Duncan De Zerbi si è rassegnato, dopo la promessa di quest’estate il giocatore partirà, ha ricevuto la liberatoria dal Sassuolo. Sul giocatore è forte anche il Milan, ma per poter affondare il colpo deve prima cedere Kessie. La Fiorentina deve agire il prima possibile perchè il Milan è difficile da rifiutare. Pedro? Il giocatore vuole il Flamengo, ma in questo momento non ci sono le possibilità. L’offerta più importante è stata quella del Gremio, ma non è nella considerazione dell’attaccante. Zaniolo? Il suo infortunio apre nuovi scenari dal mercato, la Roma adesso andrà tutto su Politano