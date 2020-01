VN- Avanti tutta per Duncan, entra nel vivo la trattativa col Sassuolo

La Fiorentina ha deciso di accelerare anche per la mediana, puntando forte su Alfred Duncan (SCHEDA) del Sassuolo, nonostante le alte pretese dei neroverdi. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, i viola hanno intensificato i contatti con la società emiliana e sono pronti a mettere sul piatto una cifra elevata, vicina ai 20 milioni di euro, per portarsi a casa il centrocampista ex Inter. Nei prossimi giorni si attende la svolta decisiva, con le società che continueranno a trattare per arrivare a limare tutti i dettagli e il giocatore pronto a trasferirsi in viola in questa sessione di mercato. La prima alternativa, in caso la trattativa non dovesse andare in porto, resta Meitè del Torino (SCHEDA), anche se il suo nome è stato momentaneamente accantonato, per fare l’all-in su Duncan.

