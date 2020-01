Pedullà: “Cutrone è questione di ore, ecco le cifre. Bonifazi? Prezzo alto”

Questo il punto di mercato di Alfredo Pedullà sulla Fiorentina: “La trattativa sta andando avanti con il sì di Cutrone, nei giorni scorsi ci sono stati dei ragionamenti sulle cifre. Si dovrebbe chiudere nelle prossime ore per 3 milioni di prestito e obbligo di riscatto a 15. Le altre piste? Per la difesa Juan Jesus è un nome, per Bonifazi il problema è la valutazione alta che fa il Torino. Su Pedro teniamo il Gremio, ma non ci sono state accelerate nelle ultime ore. Su Ranieri il Pordenone rimane la squadra più vicina, mentre Saponara (che rientrerebbe dal Genoa, ndr) c’è l’interesse del Lecce” ha detto a Radio Bruno Toscana. CECCARINI: “CUTRONE VIOLA GIA’ OGGI”