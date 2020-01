L’affare Cutrone si sblocca: oggi l’annuncio della Fiorentina?

E’ servito qualche giorno di lavoro in più per il trasferimento di Patrick Cutrone alla Fiorentina. Ma adesso – scrive Gianluca Di Marzio – ci siamo. Nei giorni scorsi c’era stata una piccola frenata nella trattativa tra il club viola e il Wolverhampton, ma in queste prossime ore i due club dovrebbero trovare la soluzione a quegli ostacoli che avevano messo in standby la chiusura. Si procede ora verso una rapida e positiva soluzione. LE CIFRE DI PEDULLA’

Niccolò Ceccarini scrive su twitter: “Cutrone alla Fiorentina, si va verso la fumata bianca, in giornata si potrebbe definire l’accordo con il Wolverhampton”.

CICCIO GRAZIANI SCETTICO: “CUTRONE SCOMMESSA CHE RISCHI DI PERDERE”