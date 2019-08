Pedullà conferma: Berge obiettivo per il centrocampo, ecco le cifre

Il nome di Sander Berge (SCHEDA) non è mai definitivamente tramontato nelle scelte viola. Già seguito nelle scorse sessioni di mercato, il centrocampista norvegese è tornato di moda anche questa estate. Già da fonti belghe vi abbiamo aggiornato in questa mattinata su come il giocatore del Genk sia un pieno obiettivo viola con Alfredo Pedullà che sul suo portale ha confermato l’interesse e ha svelato le cifre che possono portare alla chiusura. Oggi la richiesta del club di Jupiler League – si legge – è di 25 milioni, ma i viola sperano di abbassare il prezzo sotto i 20 nel giro di una settimana e possono operare un grande investimento. Resta vivo il nome di Diego Demme del Lipsia (SCHEDA), anche se al momento è più defilato.