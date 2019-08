Dal Belgio, Sander Berge vuole la Fiorentina. Ha rifiutato…

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Voetbal Primeur, Brighton e Sheffield United hanno mostrato un forte interesse per il centrocampista del Genk. Tuttavia le piste inglesi si sono immediatamente raffreddate poichè Berge vorrebbe sbarcare in Italia, la Fiorentina è un opzione a lui molto gradita. Il club di appartenenza vorrebbe rinnovargli il contratto per farlo rimanere mentre gli agenti spingono per la cessione.

