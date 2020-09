Pedullà: “Chiesa-Juve ok, pagamento dilazionato ai viola. Callejon il sostituto”

Se per Di Marzio oggi è stata fumata grigia tra Fiorentina e Juventus per Federico Chiesa, secondo Alfredo Pedullà la trattativa è in fase di lancio. I viola avrebbero, in pratica, accettato la proposta della Vecchia Signora, che si baserebbe su un pagamento quadriennale, soluzione, questa, eventualmente da limare. Ed ovviamente l’accordo tra il giocatore ed il club campione d’Italia c’è già. Dal canto suo, la Fiorentina sostituirà Chiesa con José Maria Callejon, che ha bloccato tutte le proposte che gli erano arrivate dalla Spagna. L’ex Napoli è entusiasta della possibilità gigliata.