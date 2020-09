Di Marzio: “Nessun accordo Fiorentina-Juve per Chiesa, i viola hanno chiesto Demiral. Callejon…”

“Oggi non c’è stato alcun accordo tra Fiorentina e Juventus per Federico Chiesa“. Così Gianluca Di Marzio su Sky Sport, che ha dato ulteriori dettagli della trattativa. Pare che i bianconeri, per ridurre le pretese economiche di Commisso, abbiano proposto sia Rugani che De Sciglio, ma i gigliati hanno ribattuto chiedendo Merih Demiral. Ed il discorso a questo punto si è interrotto, visto che Paratici e Pirlo ritengono l’ex Sassuolo incedibile. Domani il nuovo aggiornamento della telenovela. Intanto per quanto concerne il sostituto di Chiesa, il prescelto è José Maria Callejon, con cui è già stato raggiunto un accordo di massima.