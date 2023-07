Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sono aggiornamenti sul fronte cessioni in casa Fiorentina con due club che sarebbero intenzionati a chiudere per due difensori viola. Si tratta di Brighton e Salisburgo, società che hanno dimostrato forte interesse per Igor e Terzic e che secondo il giornalista potrebbero chiudere in giornata le operazioni.