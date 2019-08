Pedullà: “Berge profilo giusto, suggestione forte in casa viola. Esterno d’attacco? Possibile sorpresa”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Il nuovo corso della Fiorentina sta proseguendo nel modo giusto, faccio i complimenti per l’affare Badelj. Prossimi acquisti? Il profilo giusto è quello di Berge, per i margini, il contratto in scadenza nel 2021 e le qualità tecniche. Dopo la chiusura del mercato inglese sarà tutto più chiaro. Demme? L’accordo sull’ingaggio è totale, ma la suggestione Berge è forte in casa viola. Simeone? Le proposte le ha e le avrà, anche se fino ad ora non lo hanno convinto. Non è un nodo che si scioglierà nelle prossime 24-48 ore.

Sottil? Ha passato tutti gli esami, così come Castrovilli e Ranieri. A Pescara ci credono ancora e farebbero di tutto per riportarlo lì. Stanno costruendo una squadra importante, ma sanno che la palla è nelle mani della Fiorentina. Stesso discorso per Venuti, con Montella che ha ritenuto opportuno trattenerlo piuttosto che cederlo al Lecce. Diego Rossi? E’ una possibilità al pari di Politano, ma in quel ruolo può uscire anche una sorpresa”. INTANTO CRESCONO LE QUOTAZIONE DI BIRAGHI ALL’INTER