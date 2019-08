Inter su Biraghi: la bozza della proposta da presentare alla Fiorentina

Secondo quanto riporta il sito FcInterNews, i contatti tra l’agente di Cristiano Biraghi e l’Inter stanno proseguendo in questi giorni. Sarebbe pronta una bozza di offerta per la Fiorentina: sul piatto un prestito oneroso da 2-3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12-13. Primi segnali esplorativi lanciati per un’operazione che può entrare nel vivo dopo Ferragosto. L’Inter, oltre a completare il reparto esterni, si assicurerebbe un elemento utile in chiave liste essendo un prodotto delle giovanili nerazzurre. INTANTO SI PRESENTA BADELJ: LE SUE PAROLE IN SALA STAMPA