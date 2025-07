Pedullà: “Ancora nessuna offerta per Beltran. La Fiorentina non fa sconti”

Per Lucas Beltran ci sarebbe un interessamento da parte del Flamengo, come riportato in Brasile nella giornata di ieri. Anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato, riporta che i brasiliani seguirebbero l'argentino. Ancora però non ci sarebbero offerte ufficiali in arrivo al Viola Park. La richiesta della Fiorentina è di 15 milioni. Pradè e Goretti non faranno sconti a nessuno, e per adesso ci sarebbero solo sondaggi. Il Flamengo tra l'altro ha già alcuni ex Fiorentina in rosa, come Pulgar e Pedro.