Pedullà: “La Fiorentina farà due centrocampisti. E insisterà per Pulgar”

Occhio al profilo di Erick Pulgar per il centrocampo della Fiorentina. Come scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nel casting per il centrocampo viola c’è il profilo del cileno che non piace molto, ma di più. E che entra con forza accanto ai nomi già fatti (LEGGI QUI), partendo dal presupposto che la Fiorentina farà due centrocampisti. Pulgar è legato a Mihajlovic, il Bologna non vorrebbe perderlo, ma ha una clausola (dai 12 ai 15 milioni), potrebbe andar via e alla Fiorentina piace molto…

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA