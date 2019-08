Berge, Rongier, Demme e Tonali: si aspetta la chiusura del mercato inglese. E per l’attacco…

Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, il nodo del mercato viola è il centrocampo. La Fiorentina aspetta la chiusura del mercato inglese per intervenire: Berge, Rongier, Demme e Tonali sono gli obiettivi e chi non andrà in Inghilterra si guarderà intorno, con Firenze che può diventare piazza gradita. Dopo il 10 invece partirà l’assalto al centravanti, con Llorente che resta un obiettivo (non l’unico). La Fiorentina aspetta che si sistemino i grandi bomber: così facendo qualcuno potrebbe restare ‘libero’. E’ così che Rocco vuole intervenire per regalarsi la sua stella.