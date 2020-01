Pedro pedina di scambio in Italia? Scartata l’ipotesi Besiktas

Quale futuro per Pedro? Come scrive La Nazione, in caso di cessione la Fiorentina vorrebbe farlo maturare in Italia per fargli prendere confidenza con il nostro campionato. Spal e Sassuolo potrebbero essere due opzioni: i viola seguono Petagna (LEGGI QUI) e Duncan (LEGGI QUI) e il brasiliano in caso si rivelerebbe una parziale contropartita per le due emiliane. Più i ferraresi – che hanno già fatto arrivare in viale Fanti un timido sondaggio – che i neroverdi, ma l’unico club che ha bussato con forza alla porta della Fiorentina è il Besiktas, che l’attaccante sembra scartare.