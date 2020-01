Capitolo punta: virata su Petagna qualora ci fossero complicazioni per Cutrone

Cutrone e Petagna, sono questi i nomi che la Fiorentina segue per il mercato di gennaio tirati in ballo da La Nazione. Davanti arriverà un giocatore e il duo Pradè-Barone è al lavoro per regalare a Iachini i rinforzi per tirare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili. Per quanto riguarda la punta la Fiorentina potrebbe muoversi sull’attaccante della Spal qualora ci fossero complicazioni con l’Inghilterra: l’offerta di prestito e riscatto a 15 milioni per Cutrone potrebbe non bastare al Wolverhampton e per questo può arrivare la virata su Petagna. Da non sottovalutare anche un ritorno su Zaza.

