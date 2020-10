Pedro, nuovi contatti col Flamengo: il punto. E il c.t. Tite lo convoca nella “lista B”

C’è spazio anche per Pedro nella lista B diramata da Tite, c.t. del brasile. I cinque giocatori che la compongono, faranno parte della spedizione verdeoro che affronterà le gare valide per le qualificazioni mondiali contro Venezuela (14/11) e Uruguay (18/11) qualora si verificassero delle defezioni tra i convocati della lista A. Per l’attaccante sarebbe il coronamento di un sogno solo sfiorato due anni fa, quando il grave infortunio al ginocchio gli impedì di rispondere alla chiamata di Tite.

Intanto – si legge su O Globo – continua la trattativa tra Flamengo e Fiorentina per il cartellino del giocatore. Il prestito di Pedro scadrà il prossimo 31 dicembre, ma la società carioca ha dalla sua parte l’opzione per il riscatto. Dopo il tentativo andato a vuoto di rinnovare il prestito, ora il Flamengo starebbe provando ad abbassare le richieste viola.