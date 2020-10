Brasile, impazza la Pedro mania: “E’ più forte di Lewandowski”

Tutti pazzi per Pedro in Brasile. L’ex attaccante della Fiorentina sta segnando gol a ripetizione e adesso ha assunto il soprannome di “O Artilheiro”. Globoesporte.com propone una pagina (in basso vedete il titolo) ed un estratto video di SporTV in cui il commentatore televisivo Luis Roberto ha elogiato così il centravanti: “Pedro è più forte di Lewandowski, dal punto di vista tecnico ha più risorse. Lewandowski è un grande giocatore, ma Pedro ha più fondamentali. È il miglior centravanti del mondo”.