Parola alla difesa: la Fiorentina segue due centrali per il futuro

Sarà il reparto difensivo uno dei più attenzionati nel mercato della Fiorentina. Al di là della fascia destra, in cui si cercherà un sostituto di Odriozola, il Corriere Dello Sport si concentra sui centrali. Soprattutto perché dei quattro in...

Sarà il reparto difensivo uno dei più attenzionati nel mercato della Fiorentina. Al di là della fascia destra, in cui si cercherà un sostituto di Odriozola, il Corriere Dello Sport si concentra sui centrali. Soprattutto perché dei quattro in rosa non c'è certezza: parliamo di Milenkovic, Igor, Martinez Quarta e Nastasic. Nel girone di andata hanno vissuto tutti alti e bassi, meglio al ritorno. Ma in un certo senso sono tutti ancora col futuro da scrivere. Il primo nome vagliato è quello di Johan Vasquez del Genoa (SCHEDA), che potrebbe diventare di attualità per sostituire Milenkovic, la cui situazione contrattuale è in fotocopia rispetto al 2021. Un altro elemento tenuto sotto osservazione è Andrea Cistana del Brescia (SCHEDA), anche perché per Igor non paiono esserci dubbi di permanenza, ma il brasiliano è in vetrina dopo l'ottimo girone di ritorno. I due titolari, poi, hanno messo in ombra Quarta, che era partito bene ma vuole giocare di più. Insomma, per vari motivi non c'è la certezza dei quattro in rosa e la Fiorentina si guarda intorno.