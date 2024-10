Parisi come vice Theo? No, il Milan punta un prossimo avversario viola

Infatti, Fonseca come vice Theo Hernandez vorrebbe Dorgu del Lecce. Il terzino, che l'anno scorso segnò il gol vittoria in quel Lecce-Fiorentina 3-2, piace tanto ai rossoneri e domenica affronterà proprio la squadra di Parisi. Sulle tracce dell'ex Empoli ci sarebbe ancora la Roma, ma per adesso non si tratta di interesse concreto.