Il Milan in pressing per arrivare a Florentino, centrocampista portoghese del Benfica. Secondo quanto riferito da A Bola, i rossoneri sarebbero infatti pronti a offrire Lucas Paquetà (LA SCHEDA) e una contropartita in denaro per arrivare al talentoso classe 99 delle Aquile. Ma la Fiorentina fa sul serio per Paquetà.