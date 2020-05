La Fiorentina fa sul serio per Paquetà. Ipotesi contropartita per convincere il Milan?

Il possibile arrivo di Lucas Paquetà alla Fiorentina resta un’ipotesi di calciomercato concreta (di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi: LEGGI). Stando a quanto scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la società gigliata fa sul serio per il giocatore e sarebbe pronta ad inserire come contropartita Pol Lirola. Il Milan, dal canto suo, avrebbe risposto chiedendo informazioni per Federico Chiesa (ma i parametri economici sono fuori dal target dei rossoneri) e Nikola Milenkovic. Strade percorribili? Ipotesi e idee per portare a Firenze un giocatore, Paquetà, che riscuote l’apprezzamento di proprietà, dirigenza e staff tecnico viola.