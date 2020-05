La Fiorentina ha deciso: tutto su Paquetà. Commisso e Iachini lo vogliono, Pradè e Barone al lavoro

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla anche del mercato della Fiorentina. Secondo la rosea il primo obiettivo è stato scelto: la società viola vuole Lucas Paquetà (SCHEDA). Il gioiello brasiliano piace a Commisso e a Iachini. Rocco vuole un numero 10, un giocatore di qualità. E al patron il milanista piace più di De Paul. Il tecnico viola, invece, considera Paquetà un giocatore eclettico. Utilizzabile in più posizioni del campo. Iachini lo immagina da trequartista classico dietro due punte; da mezzala in un centrocampo a tre; e in versione più avanzata in una Fiorentina schierata ad albero di Natale.

Joe Barone e Daniele Pradè stanno lavorando da giorni su questo fronte. Il primo nodo da sciogliere era la disponibilità del giocatore a trasferirsi in maglia viola. Nel mercato invernale Paquetà aveva rispedito al mittente l’offerta dei collaboratori di Rocco. Era convinto di potersi riprendere il Milan. Ma ora lo scenario è cambiato e il brasiliano considera la Fiorentina una piazza interessante. Resta da trovare un accordo sui tempi (il club viola vorrebbe legarlo a Firene per quattro anni) e sull’ingaggio. Niente di insormontabile. Così come non sarà difficile trovare un accordo con la società rossonera, che ha già inserito Paquetà nella lista dei partenti.