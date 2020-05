Paquetà al Benfica, problemi per lo scambio. Ma la trattativa non si è arenata

Come spiega Calciomercato.com, la trattativa tra Milan e Benfica per lo scambio Lucas Paquetà-Florentino Luis (LEGGI) si è arrestata. Ma questo non significa che la Fiorentina non ha più avversari nella corsa al brasiliano: infatti, il Benfica vuole trattare l’acquisto separato del trequartista verdeoro, valutato tra i 28 e i 30 milioni di euro. Stesso discorso a parti invertite, con il Milan che sarebbe disposto a trattare per il portoghese classe 1999, la cui ultima valutazione era di 45 milioni, che probabilmente verranno ribassati.

LA SCHEDA DI PAQUETA’