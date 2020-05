Florentino Luis è il giocatore che Ralf Rangnick ha individuato per il nuovo Milan, secondo Tuttosport. Cosa c’entra la Fiorentina? L’idea dei rossoneri per arrivare al talentuoso lusitano classe 1999 sarebbe quella di mettere sul piatto Lucas Paquetà (SCHEDA), obiettivo viola per la prossima sessione di calciomercato. La trattativa sarebbe già stata aperta.