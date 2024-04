Palladino sibillino: “Il mio futuro? Parlerò con Galliani”

Raffaele Palladino è uno dei profili più caldi per il dopo Italiano alla Fiorentina. E in conferenza stampa dribbla l'argomento futuro

Il mercato degli allenatori continua a tenere banco, con tante panchine e tanti tecnici in bilico in vista della prossima stagione. E così l'argomento è venuto fuori nuovamente nella sala stampa di Monzello alla vigilia di Bologna-Monza. Al tecnico Raffaele Palladino - uno dei nomi accostati anche alla Fiorentina per il dopo Italiano - è stato chiesto del futuro, partendo dalla frase di Pablo Marì (ha detto di sognare di giocare nelle coppe europee con la maglia del Monza). Questa la risposta di mister Palladino: