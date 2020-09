Paganini (Rai): “Chiesa alla Juventus legato all’uscita di Douglas Costa o Bernardeschi”

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’esperto di mercato di Rai Sport Paolo Paganini:

Manchester United su Douglas Costa? Il problema è legato all’ingaggio, la situazione delle società in generale. Tutte hanno problemi di entrate, ma gli stipendi dei calciatori sono rimasti uguali. Douglas Costa ha un ingaggio di prima fascia così come Khedira, adesso la Juventus trova difficoltà a piazzare questi calciatori. Chiesa? È legata alle uscite di Douglas Costa o Bernardeschi, la Fiorentina lo valuta 40 milioni di euro che è un investimento che la Juventus non può fare se prima non lascia partire uno dei due.